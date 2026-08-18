«Я уже ничего не боюсь». Вячеслав Войнов высказался о своём переходе в «Амур»

Защитник Вячеслав Войнов прокомментировал свой переход в «Амур», а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

— Как прошла неделя перед подписанием контракта? Насколько вы рады тому, что сейчас уже вместе вместе с командой?

— Очень рад, я присоединился к команде буквально вчера. Такое долгое ожидание, но больше не от меня зависело. Я примерно понимал, что скоро уже это всё случится, нужно будет потерпеть.

— Как вы относитесь к тому, что в Хабаровске надо много летать? Вас это пугает или уже не боитесь этого?

— На данный момент я уже ничего не боюсь, но брал немного время подумать: как это всё будет, чтобы я мог приносить пользу команде.

— А насколько для вас было важным, что в этом году в «Амуре» такая сильная команда собирается, которая действительно может, так сказать, «пошуметь»?

— Когда со мной связывались из Хабаровска, мы сразу же это всё обсудили, все моменты, состав, тренерский штаб, какие цели. Потом я уже у других людей поспрашивал, со всех сторон посмотрел, и сложилось очень хорошее впечатление [от того], куда команда двигается, какой состав собирается. Поэтому будет очень интересно, — сказал Войнов в видео в телеграм-канале «Роман с Хоккеем».