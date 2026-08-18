15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург – Славутич. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я уже ничего не боюсь». Вячеслав Войнов высказался о своём переходе в «Амур»

«Я уже ничего не боюсь». Вячеслав Войнов высказался о своём переходе в «Амур»
Комментарии

Защитник Вячеслав Войнов прокомментировал свой переход в «Амур», а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

— Как прошла неделя перед подписанием контракта? Насколько вы рады тому, что сейчас уже вместе вместе с командой?
— Очень рад, я присоединился к команде буквально вчера. Такое долгое ожидание, но больше не от меня зависело. Я примерно понимал, что скоро уже это всё случится, нужно будет потерпеть.

— Как вы относитесь к тому, что в Хабаровске надо много летать? Вас это пугает или уже не боитесь этого?
— На данный момент я уже ничего не боюсь, но брал немного время подумать: как это всё будет, чтобы я мог приносить пользу команде.

— А насколько для вас было важным, что в этом году в «Амуре» такая сильная команда собирается, которая действительно может, так сказать, «пошуметь»?
— Когда со мной связывались из Хабаровска, мы сразу же это всё обсудили, все моменты, состав, тренерский штаб, какие цели. Потом я уже у других людей поспрашивал, со всех сторон посмотрел, и сложилось очень хорошее впечатление [от того], куда команда двигается, какой состав собирается. Поэтому будет очень интересно, — сказал Войнов в видео в телеграм-канале «Роман с Хоккеем».

Материалы по теме