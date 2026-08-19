СКА объявил об уходе Маркуса Филлипса

Хоккейный клуб СКА на своём официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Маркуса Филлипса. Контракт с 27-летним хоккеистом истёк ещё по окончании сезона-2025/2026, однако о расставании с ним стало известно лишь сегодня, 19 августа.

Филлипс перешёл в СКА летом 2025 года. Всего в регулярном чемпионате и плей-офф Фонбет КХЛ 27-летний канадский защитник сыграл за петербургских армейцев 72 матча, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «+13».

«Армейцы благодарят Маркуса за игру и желают удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в обращении пресс-службы СКА.