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СКА объявил об уходе Маркуса Филлипса

СКА объявил об уходе Маркуса Филлипса
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Хоккейный клуб СКА на своём официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Маркуса Филлипса. Контракт с 27-летним хоккеистом истёк ещё по окончании сезона-2025/2026, однако о расставании с ним стало известно лишь сегодня, 19 августа.

Филлипс перешёл в СКА летом 2025 года. Всего в регулярном чемпионате и плей-офф Фонбет КХЛ 27-летний канадский защитник сыграл за петербургских армейцев 72 матча, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «+13».

«Армейцы благодарят Маркуса за игру и желают удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в обращении пресс-службы СКА.

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