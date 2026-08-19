КХЛ представила состав Спортивно-дисциплинарного комитета на ближайший сезон

Континентальная хоккейная лига представила состав Спортивно-дисциплинарного комитета на ближайший сезон.

В состав СДК вошли:

Каменский В. В. — председатель комитета, вице-президент по развитию КХЛ;

Гусаров А. В. — независимый эксперт;

Канарейкин Ф. Л. — независимый эксперт;

Козлов С. А. — главный эксперт по хоккейным операциям КХЛ;

Малахов В. И. — независимый эксперт;

Немчинов С. Л. — независимый эксперт;

Солнцев А. С. — ответственный секретарь, руководитель отдела судейства МХЛ.

СДК КХЛ — орган лиги, осуществляющий рассмотрение ситуаций и (или) событий, возникающих до, во время и после матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, товарищеских матчей и турниров КХЛ, МХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны участников матча.