КХЛ представила состав Спортивно-дисциплинарного комитета на ближайший сезон
Континентальная хоккейная лига представила состав Спортивно-дисциплинарного комитета на ближайший сезон.
В состав СДК вошли:
Каменский В. В. — председатель комитета, вице-президент по развитию КХЛ;
Гусаров А. В. — независимый эксперт;
Канарейкин Ф. Л. — независимый эксперт;
Козлов С. А. — главный эксперт по хоккейным операциям КХЛ;
Малахов В. И. — независимый эксперт;
Немчинов С. Л. — независимый эксперт;
Солнцев А. С. — ответственный секретарь, руководитель отдела судейства МХЛ.
СДК КХЛ — орган лиги, осуществляющий рассмотрение ситуаций и (или) событий, возникающих до, во время и после матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, товарищеских матчей и турниров КХЛ, МХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны участников матча.