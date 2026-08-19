15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ представила состав Спортивно-дисциплинарного комитета на ближайший сезон

КХЛ представила состав Спортивно-дисциплинарного комитета на ближайший сезон
Комментарии

Континентальная хоккейная лига представила состав Спортивно-дисциплинарного комитета на ближайший сезон.

В состав СДК вошли:

Каменский В. В. — председатель комитета, вице-президент по развитию КХЛ;
Гусаров А. В. — независимый эксперт;
Канарейкин Ф. Л. — независимый эксперт;
Козлов С. А. — главный эксперт по хоккейным операциям КХЛ;
Малахов В. И. — независимый эксперт;
Немчинов С. Л. — независимый эксперт;
Солнцев А. С. — ответственный секретарь, руководитель отдела судейства МХЛ.

СДК КХЛ — орган лиги, осуществляющий рассмотрение ситуаций и (или) событий, возникающих до, во время и после матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, товарищеских матчей и турниров КХЛ, МХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны участников матча.

Материалы по теме
Где ждать Гусева и перейдёт ли Морозов в «Ак Барс»? Главные трансферные слухи КХЛ
Где ждать Гусева и перейдёт ли Морозов в «Ак Барс»? Главные трансферные слухи КХЛ