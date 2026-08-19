Анисимов и Бабенко покинули «Сибирь» после расторжения пробных контрактов

Защитник Арсений Анисимов и нападающий Егор Бабенко покидают расположение хоккейного клуба «Сибирь» после расторжения пробных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

29-летний Бабенко — воспитанник тюменского хоккея, выступал за «Сарыарку-2», «Тюменский Легион», «Ладью», «Летбридж Харрикейнз», «Ладу», «Рубин», «Динамо» М, «Северсталь», «Трактор», «Челмет», «Сочи» и «Ак Барс». Всего на счету форварда 171 матч в КХЛ и 36 набранных очков (17+19).

18-летний Анисимов минувший сезон провёл в WHL за «Принс Джордж Кугарз». В 68 встречах игрок обороны записал на свой счёт 41 (7+34) очка.