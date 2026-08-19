Артём Блажиевский: «Локомотив» для меня как красная тряпка для быка

Защитник московского «Динамо» Артём Блажиевский высказался о поражении от «Локомотива» (3-4) в прошлом плей-офф во время выступления за «Авангард».

– Прошлый сезон сидит занозой в сердце у многих болельщиков «Авангарда». Осталось ли у вас такое же чувство?

– Не то чтобы для меня это заноза в сердце, но чувство, безусловно, неприятное. Я два года подряд проиграл «Локомотиву», поэтому мне было очень неприятно.

– Ярославцы стали для вас принципиальным соперником?

– Для меня это как красная тряпка для быка.

– Спустя время пришло ли понимание, что произошло в полуфинале с «Локомотивом», когда вы отпустили серию со счёта 3-1?

– Честно говоря, мы много раз всё это посмотрели и обсудили. Понимание пришло. Думаю, ребята в «Авангарде» сделают работу над ошибками и у них не будет больше таких ситуаций, — заявил Блажиевский.