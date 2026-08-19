Лихачёв ответил, есть ли какая-то обида на Никитина и Хартли после игры в «Локомотиве»

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв прокомментировал свой уход из «Локомотива» в межсезонье.

– Вы говорили, что в «Локомотиве» вам не давали свободы и не до конца верили. Есть из-за этого какая-то обида на Никитина и Хартли?

– Нет-нет, я, наоборот, им очень сильно благодарен. Игорь Валерьевич мне очень многое дал в плане психологии, Боб – это вообще заслуженный специалист. Многому научился у обоих, получил бесценный опыт в работе с ними, многое взял полезного для себя, — цитирует Лихачёва сайт КХЛ.

Ранее Ярослав дважды выступал за «Амур» на правах аренды. Первый полноценный сезон для 21-летнего нападающего в Хабаровске получился по-настоящему ярким — тогда он с ходу заявил о себе, набрав 27 (15+12) очков в 59 встречах. Прошлый сезон стал для форварда прорывным и лучшим в карьере. Ярослав провёл его в статусе лидера атаки «тигров» — на счету нападающего 39 (22+17) очков в 59 играх. Всего в КХЛ на счету Лихачёва 112 (61+51) очков в 230 матчах.