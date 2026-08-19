«Адмирал» поместил нападающего Дмитрия Тимашова в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать игрока в свою систему. Если по истечении 48 часов с момента занесения игрока в список отказов в отношении хоккеиста не было направлено ни одной заявки, такой хоккеист командируется в команду клуба ВХЛ или в иную команду клуба, не входящего в систему соревнований.

В минувшем регулярном чемпионате Тимашов провёл 42 игры, в которых забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-3».

Ранее «Адмирал» стал обладателем Кубка Минска — 2026.