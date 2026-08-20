Нападающий «Торонто» и сборной Канады Джон Таварес предстал перед судом

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес предстал перед судом в рамках разбирательств с Канадским налоговым агентством по поводу своего подписного бонуса и других пунктов контракта. Об этом сообщает The Hockey News.

Канадское налоговое агентство (CRA) заявляет, что Таварес должен уплатить более 38% своего бонуса, форвард же утверждает, что с него должны были взиматься налоги по ставке в 15% в соответствии с договором между США и Канадой, который устанавливает подобный уровень обложения для спортсменов. Хоккеист также утверждает, что, если его обменяют, размер подписного бонуса не изменится, а соответственно, ставка в 15% также должна оставаться неизменной.

В ходе заседания Таварес подробно рассказал о своём опыте в качестве свободного агента и о том, как стал игроком «Торонто».