«Спартак» — «Торпедо»: онлайн-трансляция товарищеского матча началась

Сегодня, 20 августа, проходит товарищеский матч между московским «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Игра началась в 13:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» ранее уже провёл товарищеский матч с «Северсталью» (6:4), «Торпедо» потерпело поражения от «Динамо» (2:5) и «Локомотива» (1:2 Б).

19-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября шестью матчами: «Ак Барс» примет «Сибирь», «Автомобилист» — московское «Динамо», «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Трактором», СКА откроет сезон домашней игрой с «Ладой», «Спартак» в Москве проведёт встречу с «Торпедо», а «Северсталь» в Череповце — с «Салаватом Юлаевым».