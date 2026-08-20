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Спартак — Торпедо: онлайн-трансляция товарищеского матча началась

«Спартак» — «Торпедо»: онлайн-трансляция товарищеского матча началась
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Сегодня, 20 августа, проходит товарищеский матч между московским «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Игра началась в 13:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы)
20 августа 2026, четверг. 13:00 МСК
Спартак
Москва
2-й период
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Лукьянцев (Мансуров, Орлов) – 10:30 (5x5)     1:1 Сероух (Шавин, Пелевин) – 13:30 (5x5)     2:1 Гальченюк (Вишневский, Рубцов) – 17:38 (5x5)     2:2 Ткачёв (Поляков) – 20:58 (5x3)     3:2 Пивчулин (Рубцов) – 21:28 (4x5)    

«Спартак» ранее уже провёл товарищеский матч с «Северсталью» (6:4), «Торпедо» потерпело поражения от «Динамо» (2:5) и «Локомотива» (1:2 Б).

19-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября шестью матчами: «Ак Барс» примет «Сибирь», «Автомобилист» — московское «Динамо», «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Трактором», СКА откроет сезон домашней игрой с «Ладой», «Спартак» в Москве проведёт встречу с «Торпедо», а «Северсталь» в Череповце — с «Салаватом Юлаевым».

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