Жена Евгения Дадонова сообщила о скором переезде, форвард всё ещё без команды в НХЛ

Анна Дадонова, супруга российского нападающего Евгения Дадонова, поделилась в социальных сетях информацией о предстоящем переезде, приложив фотографию с дочерью. Связана ли смена места проживания с тем, что находящийся в статусе свободного агента форвард нашёл новую команду в НХЛ, неизвестно.

Фото: Из личного архива Анны Дадоновой

Последней командой 37-летнего Дадонова в НХЛ был «Нью-Джерси Дэвилз», за который он выступал в сезоне-2025/2026. За «дьяволов» форвард провёл 24 матча, в которых отметился лишь одной заброшенной шайбой. Также за свою карьеру в главной североамериканской лиге Дадонов поиграл за «Флориду Пантерз», «Оттаву Сенаторз», «Вегас Голден Найтс», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз».