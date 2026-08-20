НХЛ объявила о матчах регулярного чемпионата в Мюнхене и Кёльне

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своём официальном сайте объявила, что впервые в истории Мюнхен и Кёльн примут матчи регулярного чемпионата в сезоне-2027/2028.

В рамках серии NHL Global Series Germany 2027 «Бостон Брюинз» сыграет два матча в родном городе нападающего команды Джона Петерки, Мюнхене. Игры примет арена SAP Garden. В Кёльне, родном городе форварда Леона Драйзайтля, пройдут матчи «Эдмонтон Ойлерз», команды, за которую он выступает. Эти встречи планируется провести на Lanxess Arena.

Более подробная информация о матчах, в том числе о билетах и соперниках объявленных команд, будет представлена в течение регулярного сезона-2026/2027.