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НХЛ объявила о матчах регулярного чемпионата в Мюнхене и Кёльне

НХЛ объявила о матчах регулярного чемпионата в Мюнхене и Кёльне
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своём официальном сайте объявила, что впервые в истории Мюнхен и Кёльн примут матчи регулярного чемпионата в сезоне-2027/2028.

В рамках серии NHL Global Series Germany 2027 «Бостон Брюинз» сыграет два матча в родном городе нападающего команды Джона Петерки, Мюнхене. Игры примет арена SAP Garden. В Кёльне, родном городе форварда Леона Драйзайтля, пройдут матчи «Эдмонтон Ойлерз», команды, за которую он выступает. Эти встречи планируется провести на Lanxess Arena.

Более подробная информация о матчах, в том числе о билетах и соперниках объявленных команд, будет представлена в течение регулярного сезона-2026/2027.

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