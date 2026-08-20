«Барыс» обыграл «Ладу» в матче Кубка Республики Башкортостан
Завершился матч Фонбет Кубка Республики Башкортостан между тольяттинской «Ладой» и казахстанским «Барысом». Встреча, проходившая на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе завершилась победой казахстанцев со счётом 2:1.
В составе «Лады» заброшенной шайбой отметился Расим Шакиров. За «Барыс» голы забили Ансар Шайхмедденов и Семён Симонов.
«Лада» до этого матча проиграла на Кубке Башкортостана «Амуру» (0:5) и обыграла «Салават Юлаев» (6:3). «Барыс» также встречался с этими же соперниками и потерпел два поражения — со счётом 1:5 и 1:4 соответственно. «Салават Юлаев» и «Амур» проведут сегодня очную встречу, она начнётся в 17:00 мск.