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Лада — Барыс, результат матча 20 августа 2026 года, счет 1:2, Кубок Республики Башкортостан

«Барыс» обыграл «Ладу» в матче Кубка Республики Башкортостан
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Завершился матч Фонбет Кубка Республики Башкортостан между тольяттинской «Ладой» и казахстанским «Барысом». Встреча, проходившая на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе завершилась победой казахстанцев со счётом 2:1.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
20 августа 2026, четверг. 11:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Барыс
Астана
1:0 Шакиров (Леонтьев) – 22:39 (5x5)     1:1 Шайхмедденов (Муратов, Савицкий) – 24:15 (5x5)     1:2 Симонов (Пилон, Томпсон) – 58:17 (5x5)    

В составе «Лады» заброшенной шайбой отметился Расим Шакиров. За «Барыс» голы забили Ансар Шайхмедденов и Семён Симонов.

«Лада» до этого матча проиграла на Кубке Башкортостана «Амуру» (0:5) и обыграла «Салават Юлаев» (6:3). «Барыс» также встречался с этими же соперниками и потерпел два поражения — со счётом 1:5 и 1:4 соответственно. «Салават Юлаев» и «Амур» проведут сегодня очную встречу, она начнётся в 17:00 мск.

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