«Ак Барс» объявил о переходе Андрея Стася

«Ак Барс» на своих официальных ресурсах объявил о подписании контракта с нападающим Андреем Стасем. Контракт форварда с казанской командой рассчитан до 31 мая 2027 года.

Фото: ХК «Ак Барс»

37-летний Стась в прошлом сезоне выступал за минское «Динамо». В 67 матчах белорусский форвард сумел отметиться 22 (5+17) набранными очками.

Всего в КХЛ Стась провёл 1002 матча, в которых набрал 233 (89+144) очка. Нападающий выступал в лиге также за московский ЦСКА, нижнекамский «Нефтехимик», омский «Авангард» и челябинский «Трактор». В составе омичей Стась в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина, форвард — двукратный чемпион России.