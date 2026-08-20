Вратарь «Коламбуса» Мерзликин перенёс операцию на плече и выбыл на неопределённый срок

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин в понедельник, 17 августа, перенёс операцию по восстановлению повреждённого плеча. Об этом сообщил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Дон Уодделл. Операция прошла успешно, однако сроки возвращения игрока не определены.

«Несколько недель назад Элвис сообщил нам о дискомфорте в плече во время тренировок в межсезонье. После МРТ было решено, что операция – лучший вариант. Его обследуют повторно через несколько недель, и тогда у нас будет более чёткое представление о том, когда он вернётся на лёд», – приводит слова Уодделла сайт команды.

В сезоне-2025/2026 Мерзликин провёл 30 матчей, отражая в среднем 88,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,40.