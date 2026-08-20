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Гальченюк: даже когда я играл в СКА, то видел, что лучшие болельщики — у «Спартака»

Гальченюк: даже когда я играл в СКА, то видел, что лучшие болельщики — у «Спартака»
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Форвард «Спартака» Алекс Гальченюк поделился ожиданиями от игры за московский клуб.

— Что думаете о «Спартаке»? Какие шансы на Кубок Гагарина?
— Я только первый предсезонный матч провёл. Сейчас трудно делать заявления. Я же не пророк, чтобы в будущее смотреть. Моя задача — быть максимально готовым к сезону и показывать свою лучшую игру. А там посмотрим, что произойдёт.

— Что вы скажете спартаковским болельщикам? От вас всегда многого ждут.
— И это кайф! Даже когда я играл в СКА, а потом — в «Амуре» и мы приезжали на матч со «Спартаком», — по моему мнению, у красно‑белых лучшие болельщики. И они дают лучшие эмоции. Как же здорово они поддерживают свою команду! Я очень рад оказаться в «Спартаке». Надеюсь, этот сезон нас порадует на 100%, — приводит слова Гальченюка «Матч ТВ».

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