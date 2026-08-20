«Было тяжело». Вячеслав Войнов — о своей роли в «Авангарде»

Защитник «Амура» Вячеслав Войнов высказался о своей игре за омский «Авангард».

— Как вам последний сезон в «Авангарде»? Довольны своей игрой?

— Ту роль, которую мне предоставили, я старался выполнять. В принципе, сезон для «Авангарда» складывался хорошо, но концовка получилась не очень.

— При этом к вашей работе, по-моему, вопросов особо не было. Просто вы стали меньше играть в атаке и вообще получали меньше игрового времени, чем мы привыкли.

— Всё было изначально обговорено, мне была отведена определённая роль: либо ты на неё соглашаешься, либо нет. Это был мой выбор, и пришлось с этим смириться. Было тяжело, скажу честно, — приводят слова Войнова «Известия».