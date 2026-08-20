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«Осознал, как это круто!» Ахтямов — о дебюте в НХЛ против Макдэвида и Драйзайтля

«Осознал, как это круто!» Ахтямов — о дебюте в НХЛ против Макдэвида и Драйзайтля
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Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов рассказал о дебюте в НХЛ во встрече с «Эдмонтон Ойлерз».

«Случилось всё достаточно неожиданно, то есть во время матча сказали, что мне нужно выходить играть, поэтому надел шлем, ловушку и пошёл в бой. Уже в ходе встречи осознал, как это круто! Я так долго-долго к этому стремился, и вот наконец-то дебютировал! Ну чтобы меня прям потряхивало — нет, такого не было.

Я вышел в общем на 10 минут в том матче. Я такой весь воодушевлённый, заряженный. Вижу, «два в один» едут. Смотрю, кто? Да, Драйзайтль и Макдэвид. Ну и повезло, что чуть-чуть не получился бросок у Макдэвида, а так, наверное, было бы тяжело. Не знаю, куда он метил, но главное — мимо. Там просто бросок не получился», — приводит слова Ахтямова «Сила спорта».

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