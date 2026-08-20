Абросимов: Козырев не совсем любит общение на камеру, но в коллективе он открытый

Игрок «Северстали» Руслан Абросимов высказался о работе с главным тренером команды Андреем Козыревым.

— Во время предсезонной подготовки Андрей Козырев проводит беседы с игроками или обычно практикует общие командные собрания?

— Каждый день у нас проводится общее собрание, но при этом тренер может вызвать игрока и на индивидуальную беседу.

— Для журналистов Андрей Леонидович остаётся загадкой. А как бы вы могли его описать: какой он? Козырев может в команде пошутить?

— На самом деле, считаю, что у нашего главного тренера очень хорошее чувство юмора. Знаете, он шутит редко, но метко. Насчёт открытости со СМИ: как мне кажется, Андрей Леонидович не совсем любит общение на камеру. Однако внутри коллектива он достаточно открытый, и к нему всегда можно подойти, поговорить — он всегда готов к диалогу. Для игроков «Северстали» он не загадка, — цитирует Абросимова «Советский спорт».