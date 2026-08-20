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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин: нас всех критикуют, работа такая

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин: нас всех критикуют, работа такая
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о критике в контексте ответа на вопрос о капитане казанского клуба.

– Кто будет капитаном в новом сезоне?
– Алексей Марченко. Даже не понимаю, в связи с чем вопрос.

– Его много критиковали в прошлом сезоне.
– Нас всех критикуют, работа такая. Задача игроков – показывать свои лучшие качества на льду, задача тренеров – готовить команду, — приводит слова Гатиятулина сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» новый сезон начнёт домашним матчем с новосибирской «Сибирью» 5 сентября.

Ранее Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Ивана Морозова в казанский клуб.

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