Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин: нас всех критикуют, работа такая

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о критике в контексте ответа на вопрос о капитане казанского клуба.
– Кто будет капитаном в новом сезоне?
– Алексей Марченко. Даже не понимаю, в связи с чем вопрос.
– Его много критиковали в прошлом сезоне.
– Нас всех критикуют, работа такая. Задача игроков – показывать свои лучшие качества на льду, задача тренеров – готовить команду, — приводит слова Гатиятулина сайт «Ак Барса».
«Ак Барс» новый сезон начнёт домашним матчем с новосибирской «Сибирью» 5 сентября.
Ранее Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Ивана Морозова в казанский клуб.