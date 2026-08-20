«Не хочу туда возвращаться мыслями». Алекс Гальченюк — об уходе из «Амура»

Форвард московского «Спартака» Алекс Гальченюк высказался об уходе из хабаровского «Амура»

— Вы забили гол в контрольном матче с «Торпедо». Как чувствуете себя в новых цветах?

— Да классно себя чувствую. Рад быть в «Спартаке». Наконец‑то сыграл первый матч. Хоть и предсезонная игра, однако всё лето этого ждёшь. Тренировки тренировками, но только через это трудно вернуть кондиции и игровые моменты.

— Как вы пришли к варианту со «Спартаком»? И почему покинули «Амур»?

— Мы с Хабаровском нормально разошлись. Уже, честно говоря, прошёл через ступеньку, забыл этот этап. Не хочу туда возвращаться мыслями. Я уже тут — в Москве, в «Спартаке». Поэтому назад уже не смотрю. Благодарен за время в Хабаровске, а теперь работаю тут, чтобы сделать лучше красно‑белую команду, — цитирует Гальченюка «Матч ТВ».