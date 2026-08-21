«Айлендерс» представили третью форму, победившую в конкурсе среди болельщиков

«Нью-Йорк Айлендерс» подвёл итоги конкурса болельщиков по разработке дизайна третьей формы на сезон-2027/2028. С помощью специального онлайн-конструктора участникам предлагалось создать свой вариант формы, используя исторические логотипы, нашивки, официальные шрифты «Айлендерс» и широкую цветовую палитру. В общей сложности клуб получил более 80 тысяч вариантов.

По итогам голосования по системе плей-офф победителем стал тёмно-синий концепт с маяком в качестве основного логотипа.

Фото: «Айлендерс»

Автор победившего концепта, чьё имя клуб не назвал, получит итоговую версию новой формы с автографами хоккеистов, а также билеты на первый матч команды в сезоне-2027/2028.