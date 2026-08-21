15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Айлендерс» представили третью форму, победившую в конкурсе среди болельщиков

«Айлендерс» представили третью форму, победившую в конкурсе среди болельщиков
Комментарии

«Нью-Йорк Айлендерс» подвёл итоги конкурса болельщиков по разработке дизайна третьей формы на сезон-2027/2028. С помощью специального онлайн-конструктора участникам предлагалось создать свой вариант формы, используя исторические логотипы, нашивки, официальные шрифты «Айлендерс» и широкую цветовую палитру. В общей сложности клуб получил более 80 тысяч вариантов.

По итогам голосования по системе плей-офф победителем стал тёмно-синий концепт с маяком в качестве основного логотипа.

Фото: «Айлендерс»

Автор победившего концепта, чьё имя клуб не назвал, получит итоговую версию новой формы с автографами хоккеистов, а также билеты на первый матч команды в сезоне-2027/2028.

Материалы по теме
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым
Эксклюзив
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым