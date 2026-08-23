«Всё то же самое, что и в ЦСКА, его не принимают». Филатов — о Спронге в «Автомобилисте»

Бывший нападающий НХЛ Никита Филатов рассказал о ситуации внутри «Автомобилиста» вокруг форварда Даниэля Спронга. По его словам, нидерландского легионера не принимают в раздевалке команды, что повторяет то, что было с ним в ЦСКА. Также Филатов привёл в пример празднование заброшенной шайбы Спронга в товарищеском матче с челябинским «Трактором» (4:3) как доказательство того, что у нападающего может быть конфликт с кем-то в клубе.