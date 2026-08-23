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17:00 Мск
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«Амур» показал новый шлем Максима Дорожко на сезон-2026/2027

«Амур» показал новый шлем Максима Дорожко на сезон-2026/2027
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Хоккейный клуб «Амур» представил новый шлем голкипера команды Максима Дорожко на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги. На шлеме изображён тигр, а также написаны имена жены и двух дочерей хоккеиста: Полина, Есения и Стефания.

Фото: ХК «Амур»

Фото: ХК «Амур»

Фото: ХК «Амур»

В минувшем сезоне 28-летний вратарь провёл 59 матчей, в которых одержал 22 победы при коэффициенте надёжности 2,47 и 92,2% отражённых бросков. Ранее Максим выступал за «Витязь». Всего на его счету 188 игр в КХЛ и 65 побед.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

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