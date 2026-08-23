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Яромир Ягр: Хара был игроком, против которого я не мог найти подходящую тактику

Яромир Ягр: Хара был игроком, против которого я не мог найти подходящую тактику
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Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр вспомнил об игре против экс-защитника клубов НХЛ Здено Хары. Ранее в словацком Тренчине состоялся прощальный матч словака. Ягр принял участие в игре.

«Здено был игроком, против которого я не мог найти подходящую тактику. Мне всегда удавалось получить какое-то преимущество над другими игроками. Если мои соперники были быстрее, я побеждал их силой, но со Здено это было невозможно», — приводит слова Ягра Sport.sk.

В прощальной игре 49-летнего защитника сыграли две команды – звёзды «Бостона» и звёзды мира. Победу одержали бостонцы со счётом 13:8. Сам Хара поочерёдно сыграл за обе команды.

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