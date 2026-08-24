15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Трактор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Е. Сечин: наша задача — играть в Сочи. Уверены, так будет на протяжении всего сезона

Е. Сечин: наша задача — играть в Сочи. Уверены, так будет на протяжении всего сезона
Комментарии

Генеральный директор ХК «Сочи» Евгений Сечин заявил о желании оставаться в городе, несмотря на возникающие сложности с проведением домашних матчей.

— Правда ли, что команда может переехать в Балашиху и проводить матчи там?
— «Сочи» — это Краснодарский край, это город Сочи, и наша задача играть здесь. Надеемся и уверены, что так будет на протяжении всего сезона.

— Все знают, что у Сочи непростая локация. Как планируете перестраховываться на случай плана «ковёр»?
— Вопрос актуален почти для всех клубов КХЛ. Мы адаптируемся, ищем различные варианты, они находятся в проработке. У нас всегда есть запасной план, как действовать в каждой ситуации. Уверен, у нас получится провести чемпионат без задержек, — передаёт слова Сечина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Е. Сечин — о финансировании «Сочи»: активно работаем в поисках новых спонсоров, инвестиций