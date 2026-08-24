Е. Сечин: наша задача — играть в Сочи. Уверены, так будет на протяжении всего сезона

Генеральный директор ХК «Сочи» Евгений Сечин заявил о желании оставаться в городе, несмотря на возникающие сложности с проведением домашних матчей.

— Правда ли, что команда может переехать в Балашиху и проводить матчи там?

— «Сочи» — это Краснодарский край, это город Сочи, и наша задача играть здесь. Надеемся и уверены, что так будет на протяжении всего сезона.

— Все знают, что у Сочи непростая локация. Как планируете перестраховываться на случай плана «ковёр»?

— Вопрос актуален почти для всех клубов КХЛ. Мы адаптируемся, ищем различные варианты, они находятся в проработке. У нас всегда есть запасной план, как действовать в каждой ситуации. Уверен, у нас получится провести чемпионат без задержек, — передаёт слова Сечина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.