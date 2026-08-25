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Канадский форвард Мэттью Маджио подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» — источник

Канадский форвард Мэттью Маджио подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» — источник
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Канадский форвард Мэттью Маджио подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает журналист Стефен Рознер на своей странице в социальной сети X.

Отметим, что ранее журналист сообщал о скором переходе нападающего в «Адмирал».

23-летний Маджио в прошлом сезоне выступал за фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс» в АХЛ. На счету нападающего 12 заброшенных шайб и 21 результативная передача в 63 проведённых матчах. В лиге в общей сложности он записал на свой счёт 81 (35+46) очко в 187 играх. Отмечается, что он оказался вне состава команды в концовке регулярного чемпионата и в двух играх плей-офф.

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