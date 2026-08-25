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«Посредственное отношение к хоккею». Никитин — про правило о задержке шайбы в руке в КХЛ

«Посредственное отношение к хоккею». Никитин — про правило о задержке шайбы в руке в КХЛ
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Главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин раскритиковал введение правила об удалении за задержку шайбы в руке. С предстоящего сезона игрокам запрещено зажимать шайбу в перчатке.

«Правило принято, мы должны ему следовать. Но есть пословица: «Нет опаснее человека, чем неумный человек с инициативой». В ИИХФ такое правило есть? Мы такое правило видим впервые. Мне кажется, оно имеет посредственное отношение к хоккею. Оно никак не повлияет на игру и её качество. Просто очередная заковырка, которую надо выучить», — приводит слова Никитина «РИА Новости Спорт».

Ранее данное правило раскритиковал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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