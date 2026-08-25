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Нападающий «Металлурга» Толчинский высказался об уходе из команды Канцерова и Набокова

Нападающий «Металлурга» Толчинский высказался об уходе из команды Канцерова и Набокова
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский прокомментировал уход из клуба форварда Романа Канцерова и вратаря Ильи Набокова.

— Как отреагировали на отъезд за океан Романа Канцерова и Ильи Набокова?
— Ну это было известно заранее. Ребятам могу только пожелать удачи, Канцерову — голов, а Набокову — сухих матчей. Но, как я уже сказал, менеджмент «Металлурга» закрыл эти позиции. На место Романа пришел Нэйтан Тодд — не менее мастеровитый игрок. Мы против него играли в прошлом сезоне в плей-офф, когда он с «Ак Барсом» выбил нас в полуфинале. У него была отличная статистика. Я думаю, Тодд хорошо впишется в нашу игру, в наше первое звено вместо Канцерова к Володе Ткачёву и Диме Силантьеву. По Набокову та же ситуация — приобрели хорошего вратаря Егора Заврагина, и плюс Смола (Алекс