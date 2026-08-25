Каменский высказался о шансах «Авангарда» выиграть Кубок Гагарина в новом сезоне

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос, является ли «Авангард» главным кандидатом на победу в Кубке Гагарина – 2027.

«Авангард» всегда борется за высокие места. Сейчас они укрепили состав, знают, что нужно делать, чтобы не ошибаться, как в прошлом сезоне. Ги Буше уже третий год в России. Думаю, «Авангард» выступил достойно, очень интересная команда. От этого и сезон будет напористее и непредсказуемее. Это как раз и требуют болельщики – ярких игр», — приводит слова Каменского Vprognoze.

В прошлом сезоне «Авангард» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии.