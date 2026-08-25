«Мы очень похожи». Юрай Слафковски — о дружбе с Иваном Демидовым

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски высказался о своей дружбе с российским форвардом канадского клуба Иваном Демидовым.

«Мы очень похожи по возрасту и по менталитету. Деми и я даже были соседями. Когда у меня не было машины, мы вместе ездили на стадион. После игр мы играли в FIFA или смотрели что-нибудь. У нас одинаковое чувство юмора, мы помогаем друг другу на льду и вне его», — приводит слова Слафковски аккаунт /r/Habs в социальной сети Х.

Ранее североамериканское издание The Athletic представило рейтинг лучших игроков НХЛ младше 23 лет. В топ-10 попал российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов, он единственный представитель страны в списке.