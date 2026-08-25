Денис Денисов: многие юные игроки, уехавшие в Америку, просятся обратно в ЦСКА

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов высказался об уходе 17-летнего защитника системы клуба Владимира Штырхунова, который перешёл в команду Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Шавиниган Катарактс».

«Парень выбрал этот путь. С нашей стороны было сделано всё, чтобы он остался. Мы показывали ему раздевалку главной команды, он общался с главным тренером Игорем Никитиным. Могу сказать, что многие ребята, которые уезжали, сами звонят и возвращаются», — приводит слова Денисова ТАСС.

Ранее спортивный директор ЦСКА Денис Денисов признался, что борьба за нападающего Марата Хайруллина была непростой. Форвард пополнил состав команды в межсезонье.