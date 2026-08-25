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«Чувствую, что меня уважают». Чеккони — об игре в «Авангарде»

«Чувствую, что меня уважают». Чеккони — об игре в «Авангарде»
Комментарии

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони высказался о своих впечатлениях об игре за омский клуб.

— Ты продлил контракт с «Авангардом». Что тебя привлекает в России?
— Ну, во-первых, если говорить про «Авангард», конечно, это болельщики. Фанатская база здесь невероятная. Это лучшие болельщики, перед которыми я когда-либо играл за всю свою карьеру.

Во-вторых, в прошлом году у нас была очень хорошая команда, а в этом году мы сделали много классных приобретений, так что вернуться было просто очевидным решением.

И, в-третьих, мне просто нравится то положение, в котором я сейчас нахожусь. Я чувствую, что меня уважают тренерский штаб, мои партнёры по команде. И мне здесь очень весело играть, — цитирует Чеккони «Советский спорт».

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