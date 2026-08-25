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«Без них легче попасть в плей-офф». Лишка — об отсутствии России и Беларуси на ЧМ

«Без них легче попасть в плей-офф». Лишка — об отсутствии России и Беларуси на ЧМ
Комментарии

Нападающий «Северстали» и сборной Словакии Адам Лишка поделился мнением об уровне чемпионата мира в отсутствие сборных России и Беларуси.

— В России популярно мнение, что уровень чемпионата мира сильно упал за последние несколько лет. Вы как человек, который в первый раз сыграл на первенстве планеты ещё в 2019 году, согласны с этим?
— Конечно же, он был ниже, чем уровень Олимпиады, это я могу сказать однозначно. Надеюсь, что я так хорошо тренируюсь, что мне становится легче там играть (улыбается). Тем не менее там есть команды хорошего уровня. Но в то же время есть сборные, которые бьются и стараются, но им не хватает мастерства и опыта. И между ними присутствует разница. Когда играешь с Канадой или командой, которая только по