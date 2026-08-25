Президент КХЛ Морозов отметил самые значимые переходы в нынешнее межсезонье

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, какие переходы его больше всего впечатлили в межсезонье.

— Какой трансфер в нынешнее межсезонье вас больше всего впечатлил?

— У нас в этом году, как и в прошлом, очень насыщенное межсезонье. Я бы обратил внимание в том числе на тренерские перестановки. У нас появились новые наставники в лиге. В Челябинск приехал иностранный специалист, нельзя не отметить Сергея Брылина в минском «Динамо». Он не трудился в КХЛ, но с большим опытом работы в тренерском штабе клуба НХЛ. Интере