15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Амур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный обладатель КГ предположил, для чего ввели новое правило о задержке шайбы рукой

Двукратный обладатель КГ предположил, для чего ввели новое правило о задержке шайбы рукой
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, что новое правило КХЛ о задержке шайбы руками направлено на улучшение качества игры.

«Я думаю, что это правило направлено на то, чтобы люди не помогали себе руками. Отбить шайбу или направить её в одно касание — это ещё можно. Нужно, чтобы в игре было больше чистоты. Вообще, любые изменения в правилах направлены на то, чтобы в игре была чистота и зрелищность. Часто, особенно в самых ответственных матчах, когда идёт борьба перед воротами, игроки могут на секунду накрывать шайбу, чтобы соперник не мог забросить. Поэтому я думаю, что это правило направлено на предотвращение данных ситуаций», — цитирует Конькова «Сила спорта».

Материалы по теме
«Посредственное отношение к хоккею». Никитин — про правило о задержке шайбы в руке в КХЛ