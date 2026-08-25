Двукратный обладатель КГ предположил, для чего ввели новое правило о задержке шайбы рукой

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, что новое правило КХЛ о задержке шайбы руками направлено на улучшение качества игры.

«Я думаю, что это правило направлено на то, чтобы люди не помогали себе руками. Отбить шайбу или направить её в одно касание — это ещё можно. Нужно, чтобы в игре было больше чистоты. Вообще, любые изменения в правилах направлены на то, чтобы в игре была чистота и зрелищность. Часто, особенно в самых ответственных матчах, когда идёт борьба перед воротами, игроки могут на секунду накрывать шайбу, чтобы соперник не мог забросить. Поэтому я думаю, что это правило направлено на предотвращение данных ситуаций», — цитирует Конькова «Сила спорта».