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Киселевич назначен заместителем директора «Северстали» по развитию

Киселевич назначен заместителем директора «Северстали» по развитию
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Воспитанник череповецкого хоккея, двукратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион Богдан Киселевич назначен заместителем директора ХК «Северсталь» по развитию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«В ходе организации гала-матча мы плотно работали с Богданом Киселевичем, оценили его трудолюбие и вовлечённость во все организационные моменты. Мероприятие, которое получило высокую оценку у болельщиков, прошло, эмоции улеглись, итоги были подведены. Тогда окончательно сформировалась идея о перспективах продолжения работы с Богданом.

Я задал ему конкретный вопрос: «Хочешь ли ты поработать на благо череповецкого хоккея?» И получил положительный ответ. А дальше началось детальное обсуждение: чем заниматься, куда двигаться. Из этого и пришло решение — Богдан Киселевич займёт пост заместителя директора по развитию.

Фронт работ обширный: развиваться можно в различных направлениях — и спортивном, и коммерческом, и медийном. Уверены, что Богдан может нам в этом помочь. К