Сергей Толчинский: быстро вписаться в «Металлурге» у меня не получилось

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский рассказал о привыкании к требованиям тренерского штаба магнитогорского клуба.

— У вас было непростое начало прошлого сезона, Андрей Разин даже выводил вас из заявки команды на отдельные матчи регулярного чемпионата. Можно сказать, что за год уже привыкли к его требованиям и у Андрея Владимировича уже не появится необходимости прибегать к таким мерам?

— Всё равно от меня зависит, будет ли у Андрея Владимировича необходимость снова. Но, конечно, у меня ушло много времени на адаптацию к этому стилю игры. К тому же у меня перед переходом в «Металлург» был непростой сезон в СКА — тоже нужно было найти свою игру. В итоге быстро вписаться в «Металлурге» не получилось, но я рад и благодарен, что мне всё равно давали шансы, терпели, со мной разговаривали. И у меня не быстро, но потихоньку получилось найти игру. И даже где-то улучшить её по сравнению с предыдущими сезонами, — цитируют Толчинского «Известия».