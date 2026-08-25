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Киселевич оценил своё назначение на пост заместителя директора «Северстали» по развитию

Киселевич оценил своё назначение на пост заместителя директора «Северстали» по развитию
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Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич высказался о своём назначении на пост заместителя директора «Северстали» по развитию.

«Мыслей о том, в какой сфере, в каком качестве продолжить свою карьеру, в последние несколько лет у меня действительно было много. Как я уже говорил, мне поступало большое количество предложений, порой самых неожиданных, связанных с моей дальнейшей профессиональной деятельностью. И вот пришло время делать выбор.

Я принял предложение от ХК «Северсталь», рад остаться в городе, который считаю родным. Здесь живёт моя семья. Уверен, что в новой для меня сфере пригодятся и мой опыт как игрока, и знания, и образование, полученное в Российском международном олимпийском университете и Высшей школе экономики», — цитирует Киселевича пресс-служба «Северстали».

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