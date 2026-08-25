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В НХЛ назвали целевой показатель потолка зарплат на сезон-2027/2028

В НХЛ назвали целевой показатель потолка зарплат на сезон-2027/2028
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал изменения в правилах потолка зарплат. С прошлого сезона он распространяется и на матчи Кубка Стэнли. Размер потолка на предстоящий сезон – $ 104 млн.

– Прошёл год с тех пор, как вы ввели новые правила в отношении потолка зарплат. Какова была реакция?
– Нам удалось избежать превышения потолка зарплат в плей-офф у некоторых команд. Я не считал это злоупотреблением, но думаю, что наведение порядка помогло и улучшило восприятие ситуации. Это было позитивное изменение.

– Рост потолка мог уменьшить необходимость превышать его, просто потому, что у команд появилось больше места.
– Думаю, вы правы. Потолок значительно вырос в прошлом сезоне, и он не менее значительно вырастет в этом. Думаю, что мы достигнем $ 113,5 млн – это целевой показатель на сезон-2027/2028. Он будет расти и дальше, что позволит клубам совершать сделки, избегая превышения потолка, — цитирует Дэйли The Hockey News.

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