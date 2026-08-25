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Защитник Джейк Бишофф пополнил состав минского «Динамо»

Защитник Джейк Бишофф пополнил состав минского «Динамо»
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Джейк Бишофф подписал контракт с минским «Динамо». Соглашение с защитником рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

В 2012 году Бишофф был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом раунде под общим 185-м номером.

В АХЛ защитник провёл 392 игры и набрал 115 (27+88) очков. Джейк привлекался в основу «Вегас Голден Найтс» в НХЛ, где принял участие в четырёх встречах.

Минувший сезон хоккеист провёл в «Шанхайских Драконах». За китайский клуб Бишофф сыграл 52 матча и набрал 9 (2+7) результативных баллов.

Ранее «Шанхайские Драконы» официально объявили об обмене с ЦСКА, в результате которого состав китайского клуба пополнил нападающий Тахир Мингачёв.

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