Защитник Джейк Бишофф пополнил состав минского «Динамо»

Джейк Бишофф подписал контракт с минским «Динамо». Соглашение с защитником рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

В 2012 году Бишофф был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом раунде под общим 185-м номером.

В АХЛ защитник провёл 392 игры и набрал 115 (27+88) очков. Джейк привлекался в основу «Вегас Голден Найтс» в НХЛ, где принял участие в четырёх встречах.

Минувший сезон хоккеист провёл в «Шанхайских Драконах». За китайский клуб Бишофф сыграл 52 матча и набрал 9 (2+7) результативных баллов.

Ранее «Шанхайские Драконы» официально объявили об обмене с ЦСКА, в результате которого состав китайского клуба пополнил нападающий Тахир Мингачёв.