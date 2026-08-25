«Знаю, кто запускает эти слухи и зачем». Кудашов — о возможном уходе Голышева и Спронга

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о слухах про возможный уход Анатолия Голышева и Даниэля Спронга из команды.

— Вы говорите о возможных изменениях в составе, как раз ходили слухи, что Анатолий Голышев и Даниэль Спронг могут покинуть «Автомобилист».

— Ну слухов у нас знаете сколько? Каждый день слухи идут, поэтому у нас много чего происходит, если всё читать, что пишется… Я эту кухню хорошо знаю, знаю, кто запускает слухи, зачем и почему их запускают, где правда, где нет. Поэтому я бы посоветовал всем болельщикам не обращать внимания ни на какие слухи, — приводит слова Кудашова «Европейско-Азиатские Новости».