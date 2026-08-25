«Удивительно, что за Евгения никто так и не побился». Новиков — о Свечникове в «Спартаке»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил трансферную кампанию «Спартака» в текущем межсезонье.

«Я бы сказал, что «Спартак» очень удачно взял Свечникова и других ребят. Даже немножко удивительно, что за Евгения никто так и не побился. Мне кажется, что это очень хороший нападающий. Думаю, он оклемается в «Спартаке» и, может быть, даже вернётся к брату Андрею в НХЛ», — цитирует Новикова «Сила спорта».

29-летний Свечников был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2015 года и провёл 172 матча в составе «Детройт Ред Уингз», «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс», набрав 45 (20+25) очков в лиге.

В 2023 году чемпион АХЛ и серебряный призёр молодёжного чемпионата мира вернулся в КХЛ, проведя 130 матчей и набрав 54 (30+24) очка за «Ак Барс», «Торпедо» и «Амур». В минувшем сезоне на счету форварда 16 (8+8) очков за 34 игры в составе клуба из Хабаровска.