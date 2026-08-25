«Я хотел научиться тому, что никогда не делал». Рашевский — о работе с Буше в «Авангарде»

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский рассказал о работе в омском клубе под руководством главного тренера Ги Буше.

— Ги Буше говорил, что вы прибавили во многих аспектах игры. Чувствуете прогресс?

— Это одна из причин, почему я выбрал именно «Авангард». Я хотел научиться тому, что никогда не делал либо что у меня плохо получалось. И Ги мне очень помог. Я очень вырос за прошлый сезон. Он, может, получился для меня лично скомканным, и не очень удачно мы завершили плей-офф, но это опыт, который я получил. И действительно, я считаю, что прибавил в игре без шайбы, в системном хоккее. То есть свои слабые стороны я, можно сказать, улучшил.

— Но пожертвовали высокой результативностью? При этом вы стабильно набирали очки при игре в равных составах.

— В целом да. Если смотреть на статистику, сезон неплохой провёл, но опять же… Хотелось быть разносторонним игроком, хотелось научиться как разрушать, так и создавать. Но я точно прибавил! Я доволен тем, какой опыт я приобрёл за прошлый сезон. Я надеюсь, что буду ещё сильнее и мы выступим ещё лучше, — цитирует Рашевского «Советский спорт».