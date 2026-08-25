Нападающий ЦСКА Егор Соловьёв проведёт предстоящий сезон в аренде в «Шанхае»

Нападающий ЦСКА Егор Соловьёв проведёт сезон-2026/2027 в аренде в «Шанхайских Драконах». Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

21-летний воспитанник хоккейной школы ЦСКА сыграл 16 матчей в составе главной команды клуба, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «+4». В сезоне-2025/2026 Соловьёв стал лучшим бомбардиром «Звезды» в регулярном чемпионате ВХЛ, а также набрал 20 очков в 16 матчах за «Красную Армию».

Ранее спортивный директор ЦСКА Денис Денисов высказался об уходе 17-летнего защитника системы клуба Владимира Штырхунова, который перешёл в команду Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Шавиниган Катарактс».