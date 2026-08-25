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В «Шанхайских Драконах» оценили аренду форварда Егора Соловьёва из ЦСКА

В «Шанхайских Драконах» оценили аренду форварда Егора Соловьёва из ЦСКА
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Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин прокомментировал переход в команду нападающего Егора Соловьёва на правах аренды из ЦСКА.

«Шанс для молодого перспективного нападающего проявить себя – плюс для нашего клуба получить максимально мотивированного игрока, который стремится закрепиться в КХЛ. Соловьёв умело использует свои габариты, забивает и отдаёт, а главное – очень хочет побеждать. Желание развиваться и настрой помогут Егору быстро адаптироваться в нашем коллективе», — приводит слова Артюхина пресс-служба китайского клуба.

21-летний воспитанник хоккейной школы ЦСКА сыграл 16 матчей в составе главной команды клуба, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «+4». В сезоне-2025/2026 Соловьёв стал лучшим бомбардиром «Звезды» в регулярном чемпионате ВХЛ, а также набрал 20 очков в 16 встречах за «Красную Армию».

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