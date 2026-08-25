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Защитник «Авангарда» Чеккони — об отзывах про Россию: рассказываю только хорошее

Защитник «Авангарда» Чеккони — об отзывах про Россию: рассказываю только хорошее
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Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал, как иностранные хоккеисты расспрашивают его о жизни и игре в России.

– За океаном кто-то из игроков, с которыми ты раньше играл, спрашивал совета – стоит ли им ехать в Россию?
– Да, несколько ребят спрашивали меня этим летом и весь прошлый год: как в России, какая лига, как проходят перелёты, какие болельщики, разные арены и всё такое. Я обычно рассказываю им только хорошие вещи. И говорю им правду. На самом деле, многие знакомые мне ребята сейчас играют здесь. Например, летом я тренируюсь вместе с Эндрю Потуральски и Дереком Бараком, который сейчас в ЦСКА.

– Ты лучше всех среди иностранцев в команде говоришь по-русски?
– Да, я больше всех говорю по-русски! Хотя, может, Ливо… Он в КХЛ уже четвёртый год. Я думаю, он знает много, – приводит слова Чеккони «Советский спорт».

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