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Бучельников вошёл в топ-5 проспектов «Сент-Луиса» по версии сайта НХЛ

Бучельников вошёл в топ-5 проспектов «Сент-Луиса» по версии сайта НХЛ
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Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-5 проспектов «Сент-Луис Блюз». Возглавил рейтинг 19-летний форвард Джастин Карбонно. Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников занял в списке пятое место.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джастин Карбонно (19 лет, «Бленвиль-Буабриан Армада», QMJHL).

2. Адам Иржичек (20 лет, «Брентфорд Бульдогс», OHL).

3. Тео Линдштейн (21 год, «Сент-Луис»).

4. Отто Стенберг (21 год, «Сент-Луис»).

5. Дмитрий Бучельников (22 года, ЦСКА, КХЛ).

В минувшем регулярном чемпионате россиянин провёл 44 матча, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. В прошедшем плей-офф на его счету 10 игр и 4 (1+3) очка.

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