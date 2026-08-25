Обе-Кюбель — о минском «Динамо»: если честно, не ожидал, что здесь будет настолько хорошо

Нападающий минского «Динамо» Николя Обе-Кюбель поделился своими впечатлениями после перехода в белорусский клуб.

«Мне здесь очень нравится. Команда отличная, партнёры очень хорошо ко мне относятся. Белорусские и российские ребята тоже очень дружелюбные. Я пока не всех знаю по именам, но постепенно знакомлюсь со всеми. Мне здесь действительно нравится. Я обожаю Минск. Здесь отличные рестораны, город очень красивый и чистый. Если честно, не ожидал, что здесь будет настолько хорошо.

До приезда я не так много знал о КХЛ. Знал, что здесь играл мой друг Ник [Николя Мелош]. Он рассказывал мне о городе и команде. Поэтому я очень рад возможности самому познакомиться с лигой и побывать в других городах России.

Сергей Брылин производит впечатление человека, который очень хорошо разбирается в хоккее. У него большой опыт, он долго играл в НХЛ. Кажется, он терпеливый и спокойный. Я ещё не успел сыграть матч под его руководством, поэтому очень жду возможности поработать с ним.

Я профессионально играю в хоккей уже 10 лет и понимаю, что такое адаптация. За последние четыре года сменил шесть команд, так что это ещё один клуб в моём списке. Однако я хорошо адаптируюсь, это часть моей личности.

В первый же день мы пошли посмотреть предсезонную игру. Я увидел болельщиков, и это было очень круто. Для