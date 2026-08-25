15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Амур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент «Металлурга» обратился к болельщикам перед матчем на мемориале Ивана Ромазана

Президент «Металлурга» обратился к болельщикам перед матчем на мемориале Ивана Ромазана
Комментарии

Президент «Металлурга» Виктор Рашников выступил с речью перед матчем магнитогорского клуба с хабаровским «Амуром» в рамках предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана». Встреча проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
25 августа 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
2 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Фёдоров (Нечаев) – 14:36 (5x5)     2:0 Кадышев (Сысоев) – 25:31 (5x5)     2:1 Шварёв (Костенко, Юртайкин) – 41:27 (5x5)     2:2 Юртайкин – 43:41 (5x5)    

«Уважаемые участники турнира, уважаемые самые активные болельщики нашей команды! Я рад приветствовать вас сегодня на юбилейном турнире имени Ромазана. Мы сегодня открываем