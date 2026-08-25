Президент «Металлурга» обратился к болельщикам перед матчем на мемориале Ивана Ромазана

Президент «Металлурга» Виктор Рашников выступил с речью перед матчем магнитогорского клуба с хабаровским «Амуром» в рамках предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана». Встреча проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Уважаемые участники турнира, уважаемые самые активные болельщики нашей команды! Я рад приветствовать вас сегодня на юбилейном турнире имени Ромазана. Мы сегодня открываем