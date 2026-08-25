«В других командах у меня такого не было». Толчинский — о требованиях Разина

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский рассказал о требованиях главного тренера команды Андрея Разина.

– Что нового увидели за год работы с Разиным? Многие говорят, что у него особые требования в плане скорости.

– Не только скорости. Невозможно только на неё опираться. Есть ещё и требования по взаимодействию с партнёрами. Грубо говоря, в предыдущих моих командах упор больше делался на оборону, и тебе рисовали, куда и где ты едешь, когда ты без шайбы в обороне.

А у Разина тебе, наоборот, рисуют, куда тебе надо ехать, когда ты без шайбы в атаке. Немножко другой акцент. К этому нужно было привыкнуть.

– То есть в «Металлурге» сейчас больший акцент на атаке?

– Да, когда ты в атаке, когда команда начинает атаку. В других командах и у других тренеров у меня такого не было, чтобы предлагалось столько комбинаций, столько различных вариантов в атаке. У Разина этому уделяется много времени. Я бы сказал, на этом акцент. И к этому надо было привыкнуть, – приводят слова Толчинского «Известия».